Боротьба з туризмом: за відвідування найчарівнішої локації Італії доведеться платити

Озеро Комо – одна з наймальовничіших локацій Італії. Щороку його береги відвідують мільйони туристів з різних куточків світу. Мандрівників стало так багато, що від них аж втомилися. Тепер за відвідування Комо можуть брати гроші.

На березі озера розташовано декілька мальовничих містечок та сіл. Водночас першими на сполох через туристів забили у містечку Комо.

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Відвідування Комо може стати платним

Мер Алессандро Рапінезе заявив, що хоче піти шляхом Венеції. Вже з 25 квітня 2024 року туристи будуть змушені платити за вхід до міста каналів та мережива. За словами Рапінезе, плату за відвідування озера Комо можуть почати стягувати вже найближчим часом.

Мер побідкався, що важко обіймати цю посаду, коли "борешся з туризмом".

Ми вже обговорюємо ідею туристичного податку. Революції починаються з конкретних заходів, і ми готові до цього довгого шляху,

– наголосив Рапінезе.



Чарівне озеро Комо / Unsplash

Комо завжди було популярним серед туристів. Водночас наплив мандрівників лише зріс після того, як на березі острова придбали вілли знаменитості. Зокрема, Джордж Клуні. Окрім того, на озері Комо знімали дуже популярні фільми як-от "Дім Ґуччі" та "Казино Рояль".

На жахливі умови скаржаться і самі туристи. Дехто з них навіть заявляє, що більше ніколи не повернеться на озеро Комо.