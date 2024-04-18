На берегу озера расположено несколько живописных городков и сел. В то же время первыми тревогу из-за туристов забили в городке Комо.

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Посещение Комо может стать платным

Мэр Алессандро Рапинезе заявил, что хочет пойти по пути Венеции. Уже с 25 апреля 2024 года туристы будут вынуждены платить за вход в город каналов и кружева. По словам Рапинезе, плату за посещение озера Комо могут начать взимать уже в ближайшее время.

Мэр пожаловался, что трудно занимать эту должность, когда "борешься с туризмом".

Мы уже обсуждаем идею туристического налога. Революции начинаются с конкретных мероприятий, и мы готовы к этому долгому пути,

– подчеркнул Рапинезе.



Волшебное озеро Комо / Unsplash

Комо всегда было популярным среди туристов. В то же время наплыв путешественников только вырос после того, как на берегу острова приобрели виллы знаменитости. В частности, Джордж Клуни. Кроме того, на озере Комо снимали очень популярные фильмы например "Дом Гуччи" и "Казино Рояль".

На ужасные условия жалуются и сами туристы. Некоторые из них даже заявляет, что больше никогда не вернутся на озеро Комо.