Проте команда Державної міграційної служби (ДМС) не зупиняється на досягнутому і розширює можливості цього експериментального проєкту. Відсьогодні українці можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям.

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Одночасне оформлення паспортних документів собі та дітям

Оскільки одночасне оформлення паспортних документів стало доволі популярною послугою серед українців, відсьогодні окрім одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта, батьки / законні представники зможуть одночасно оформлювати паспорти для виїзду за кордон також дітям до 14 років.

Ми переконані, що розширення цього експериментального проєкту значно спростить процедуру та зменшить час на оформлення паспортних документів,

– підкреслили в ДМС.

Тож тепер за одне відвідування один із батьків може:

одночасно оформити ID-картку та паспорт для виїзду за кордон собі;

одночасно оформити собі ID-картку та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років;

одночасно оформити собі ID-карту, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років.

Щоб отримати таку послугу, необхідно одному з батьків або піклувальників подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС, центру обслуговування "Паспортний сервіс" в Україні чи за кордоном або в ЦНАП.

У відомстві звернули увагу: якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов'язкова.