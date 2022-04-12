Речь идет о Польше, Дании, Швеции, Латвии и Норвегии . Планируя поездку в эти государства, уже не нужно беспокоиться об отрицательном результате COVID-теста или предъявлять сертификат о полной вакцинации.

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Польша

Власти Польши отменили некоторые ограничения еще в конце марта. Так, с 28 марта при пересечении границы со страной не нужно показывать сертификат о двух прививках от коронавируса и нет необходимости делать ПЦР-тест. Кроме того, требования по самоизоляции тоже отменили.

Дания

С 29 марта иностранные граждане могут беспрепятственно въезжать в Данию – все ограничения, связанные с COVID-19, сняты.

Швеция

Все ограничения на въезд в страну не действуют с 1 апреля.

Латвия

Во время путешествия в Латвию с 1 апреля 2022 года туристам не нужно беспокоиться о ПЦР-тесте накануне или о наличии справки о прохождении полной вакцинации от коронавируса.

Норвегия

Все ковидные ограничения на въезд отменены! Больше нет особых требований, касающихся ситуации с коронавирусом в стране. Сейчас действуют те же правила, что и до пандемии.