Даже короткое путешествие помогает перезагрузиться и продолжать работать ради победы с новыми силами. Украинцы активно начали бронировать летние туры.

Обратите внимание Людей почти нет: какой прекрасный европейский город вообще недооценивают туристы

Портрет путешественника остается без изменений с начала полномасштабной войны. В большинстве случаев это женщины с детьми. Также путешествуют люди старшего возраста. Что касается мужчин, то это или люди в возрасте 60+, или те, кто на момент бронирования тура находится за границей,

– говорится в сообщении.

Какие курорты чаще всего выбирают украинцы

Туроператоры рассказали, что украинцы продолжают активно выбирать Египет и Турцию, которые отличаются прекрасным сервисом и качественным пляжным отдыхом. Особенно людей привлекает формат "все включено".



"Все включено" не теряет актуальности / Unsplash

Кроме того, в Египте и Турции туристам предлагают интересные экскурсионные программы, чтобы открыть для себя всю величественную и богатую культуру стран.

Также для летнего отдыха на море туристы выбирают такие страны: