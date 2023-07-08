5 причин провести відпустку в місті, а не на пляжі

Літня відпустка – це не лише про сонце, море та засмагу. Міський відпочинок також привертає увагу туристів: є кілька вагомих аргументів, чому варто забути про ліниве лежання на пляжі.

Якщо ви поки не забронювали літню відпустку, саме час придивитися до переваг міських канікул. Визначайтеся з напрямком та досліджуйте нове місто. Ось кілька причин, які можуть вас переконати.

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5 причин обрати відпуску в місті

Міські канікули – це насичений відпочинок, який дарує можливість відвідати музеї та художні галереї, насолодитися сучасною архітектурою та вишуканими ресторанами.

Платформа Travelzoo провела опитування своїх користувачів: виявилось, що 68% мандрівників цього літа більше зацікавлені у міській відпустці, ніж у поїздці на пляж. Це вперше за всі роки туристи віддали перевагу саме відпочинку в містах. Мандрівники розповіли про причини такого рішення.

Можливість відвідати нове місце

Туристи бажають змінити картинку, побувати в абсолютно новому місці. Пляжі – це прекрасно, але вони дуже часто схожі між собою. Навіть у різних країнах Середземноморське узбережжя має подібні пейзажі. Мандрівники цього літа полюють за новими враженнями. Також для них важливо, щоб поруч були хороші магазини, ресторани та історичні пам'ятки.

Навіть якщо ви повертаєтесь у місто, яке вже відвідували раніше, можна зупинитися в іншій його частині й відкрити локацію заново.

Стамбул щоразу можна відкривати заново / Фото Unsplash

Знайомство з культурою та історією

Міський відпочинок дає можливість ознайомитись з історією, побачити видатні пам'ятки та відвідати музеї. Зануритися в історичне минуле та культурну спадщину нової країни допоможе денна екскурсія з гідом. Можна відвідати кілька популярних локацій за один день та максимально насичувати кожну хвилину відпустки без пляжних лінощів.

Туристи в Парижі / Фото Unsplash

Поєднати кілька міст

Міські канікули, як правило, коротші за пляжні. Дослідити одне місто вийде за 2 – 3 дні, а відпустка на узбережжі триває від тижня. За цей час можна відвідати кілька сусідніх цікавих локацій. Деколи за один день вдається побувати в двох країнах, якщо між туристичними містами невелика відстань і добре транспортне сполучення.

Уникнути натовпу

В літні місяці морські напрямки настільки популярні, що складно знайти собі місце на пляжі. У містах у цей період набагато вільніше. Звісно, вам не вдасться втекти від натовпу туристів у Римі чи Барселоні, але зверніть увагу, наприклад, на Копенгаген або Марсель.

Комфортний літній Копенгаген / Фото Pixabay

Поєднання ціни та якості

Пакетна відпустка на пляжний курорт із готелем і трансфером явно буде коштувати немало. А от міські канікули можна спланувати самостійно: купити заздалегідь акційні квитки на літак, пошукати знижки на житло. Також у містах легше й економніше пересуватись громадським транспортом. Вам буде нескладно знайти цікаві безплатні заходи: музеї, виставки та фестивалі.