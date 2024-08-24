Зазвичай у пік сезону готелі зайняті на 90-95%. Тим часом у 2024 році цей показник сягнув лише 60%.

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Чому у Туреччині розпочалася туристична криза

Туристична сфера вже відновлюється від обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу. Кількість мандрівників постійно зростає. Водночас Туреччина відновлюється набагато повільніше, аніж інші напрямки у Середземномор'ї.

Зокрема, турецькі курорти втратили мешканців країни. Через інфляцію лише дуже малий відсоток громадян Туреччини можуть дозволити собі літній відпочинок в одному з готелів.



Туреччина переживає туристичну кризу / Unsplash

Окрім того, одними з найпопулярніших напрямків року стали Франція (приймала Олімпійські ігри-2024) та Німеччина (приймала Євро-2024). Очікують, що після завершення цих спортивних подій кількість мандрівників у Туреччині суттєво збільшиться.

Дані свідчать, що ми можемо досягти або навіть перевершити нашу ціль у 60 мільйонів відвідувачів до кінця року, збільшивши її на 6%,

– заявив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

Водночас наголошують, що наразі європейці насторожено ставляться до турецьких курортів. Причиною стали численні історії про шахраїв, які там діють.