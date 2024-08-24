Зазвичай ми розповідаємо вам про найкрасивіші локації в інших країнах. Однак сьогодні, у День Незалежності, Закордон 24 розповідає, які місця України – must visit, коли до вас приїжджають друзі з закордону. Закохаємо іноземців в Україну разом.

Зверніть увагу До Дня Незалежності України Будапешт підготував зворушливий жест

Які локації в Україні варто показати іноземцям

Кам'янець-Подільська фортеця

Упродовж століть (щонайменше з XIV століття) вона була важливою оборонною спорудою не лише України, але й загалом Східної Європи. А зараз древня фортеця приваблює романтиків з різних куточків світу. Перебуваючи там, здається, що телепортуєшся у минуле: в епоху благородних королів та хоробрих лицарів.

На території фортеці розташований музей тортур. Деякі туристи зауважують, що там досі чути голоси закатованих людей. Вочевидь, вони й до сьогодні не знайшли спокою й привидами продовжують блукати темними вогкими коридорами.



Кам'янець-Подільська фортеця нагадує казковий замок / Unsplash

Софійський собор

Свідок величі князівських часів України. Святиню збудували упродовж 1017 – 1037 років. Ініціатором будівництва та меценатом став Ярослав Мудрий. Обличчя правителя і його рідних увіковічили у фресках собору.

Існує версія, що собор Ярослав вирішив збудувати після того, як здобув перемогу над печенігами. За легендою, місцем, де заклали перший камінь для святині, стала локація найкривавішої битви з ворогом. Цікаво: останнім часом з'явилася гіпотеза, що будівництво собору розпочав ще князь Володимир Великий.

Софійський собор мав величезне значення для культурного та релігійного життя Києва. Саме там працювала перша бібліотека, де у древніх літописах фіксували славетну історію Київської Русі.



Софійський собор – одна з найбільших сакральних святинь України / Віталій Стельмах

Озеро Синевир



Наймістичніша локація України. Розташоване у гірському масиві Внутрішні Ґорґани, воно вважається головною перлиною Закарпаття.



Озеро Синевир – заховане серед древніх смарагдових гір, смерекових темних лісів та полонин, порослих медовими квітами. За словами вчених, воно утворилося ще понад 10 тисяч років тому.



Варто зауважити, що з Синевиром пов'язана легенда про карпатських Ромео і Джульєтту. Красуня Синь покохала хлопця на ім'я Вир, однак їм не судилося бути разом. Батько Синь наказав вбити Вира. Коли дівчина дізналася про це, вона наклала на себе руки, втопившись в озері.



Синевир – око вічності серед древніх гір / Unsplash

Старе місто у Львові



Казкове старе місто (перший район Львова), заховане між проспектом Свободи та вулицею Підвальною. Кульмінацією краси є Площа Ринок, а також – вулиці Староєврейська та Вірменська.



У старому Львові наче поєднуються різні епохи. Вони спокійно кавують у місцевих кав'ярнях та діляться своїми легендами, ласуючи пляцками.



Затишні крамнички, ресторації, книгарні, ярмарки, фасади з ліпниною, античні скульптури, величні кам'яниці – старовинний добрий Львів закохує з першого погляду. Побувавши там одного разу, захочеться повертатися вічно.



Взимку Львів – особливо казковий / Unsplash

Олешківські піски



Золота пустеля Херсонщини й один з найбільших піщаних масивів Європи. Раніше, перебуваючи там, можна було відчути вайб тих самих східних казок, терпких, як вино, й солодких, як рахат-лукум.



Експерти зауважували, що Олешківські піски мають унікальні флору та фауну. Цікавий факт: сформуватися місцевості саме такою, як ми її знаємо, дозволили... вівці. Цілі отари вискубали траву, відкриваючи голу землю, а вітрова ерозія дозволила піскам розширитися.

На жаль, зараз Олешківські піски – під окупацією. Однак після перемоги їх чекає масштабна тревел-історія й тисячі туристів.



Унікальні Олешківські піски – must visit локація України / sergejonyshko

Бахчисарай

Історія столиці кримського ханства розпочалася з печерного міста Кирк-Ор. Тривалий час воно було резиденцією ханів – місцевих правителів. Коли Хаджі І здобув незалежність від Золотої Орди, Бахчисарай став його резиденцією.



У золоту епоху Бахчисарай не поступався за комфортом іншим тогочасним столицям. У місті були численні пекарні, крамниці, зброярні, караван-сараї. Східні казкові будиночки ховали затишні дворики, де пахло кавою й трояндовим цвітом, а кожен район мав свою святиню – мечеть.



Проходячи крізь ворота Бахчисараю, здавалося, що водночас переміщаєшся у часі. Немає згадок, чи побувала там Роксолана. Однак за однією з версій саме з Бахчисараю походила мама її коханого – Сулеймана I.



Важливо! Наразі Бахчисарай – під російською окупацією. Однак ворог там – ненадовго. Дуже швидко, завдяки нашим захисникам та захисницям ЗСУ, ми знову зможемо запросити друзів-іноземців відвідати Бахчисарай, випити там запашної кави по-східному та відчути себе мандрівниками у часі.



Бахчисарай повернеться додому / Unsplash

Кам'яна могила



По атмосфері її називають сестрою британського Стоунгенджу. У часи, коли світ був набагато молодшим, на місці Кам'яної могили розкинулося Сарматське море. З його пісковику й утворилася унікальна пам'ятка. На своєму кам'яному "тілі" вона зберегла наскельні зображення епохи пізнього палеоліту – петрогліфи.



Для наших предків Кам'яна могила була місцем сили, святилищем. Там проводили різноманітні древні ритуали та приносили дари древнім богам, які озивалися у дні сонцестояння.

Наразі Кам'яна могила перебуває під російською окупацією. Однак невдовзі вона повернеться додому. А поки сподіваємося, що місцеві древні сили завдають окупантам своєї особливої шкоди.



Кажуть, що Кам'яна могила й досі не втратила своїх магічних сил / Travel. All

Бакота

Українська Атлантида на березі мальовничої дністровської затоки. У древні часи там були язичницькі поселення, а на початку минулого тисячоліття утворилося велике місто – одне з найбільших у Галицько-Волинському князівстві.



Окрім того, саме там функціонував один з найстарших на території України скельний монастир. Він "захований" у Білій горі. Сьогодні туди можуть потрапити туристи.



У ХХ столітті на території Бакоти сталася масштабна трагедія. Для побудови Новодністровської ГЕС там затопили низку сіл. Ще й сьогодні люди показують, де колись були їхні оселі.



Бакоту називають українською Атлантидою / Unsplash

Харків

Незламне місто сонця. Воно має особливу атмосферу, яку місцеві мешканці конвертують у фантастичну любов до свого Ха.

Саме там розташована площа Свободи – найбільша в Україні. Саме там найбільше парків й затишних куточків, де можна чудово провести час. Саме там – креативні музеї, театри, галереї.



Харків – унікальне місто / Unsplash

Ялта

Один з найпопулярніших морських курортів України на березі Чорного моря. Ялта розташована у так званому "природному амфітеатрі". Срібно дзеленчить водоспад Учан-Су, пахнуть медом кримські гори, заводять вечірні мелодії скрипалі на набережній, готують каву у місцевих кримських кав'ярнях.

Коли Ялта повернеться з окупації, ми всі поїдемо туди святкувати літо й Перемогу.



Ялта – місто мрій / Unsplash

Зауважимо, що Україна має сотні й тисячі прекрасних локацій. Їх неможливо вмістити у добірку або один матеріал. Україна – фантастична. Й найкращий подарунок, який може зробити собі кожен та кожна з нас, – побачити її.