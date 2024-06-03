У Венеції запровадили нові жорсткі обмеження для туристів

Венеція продовжує боротися з туристами усіма можливими способами. Не встигли мандрівники звикнути до того, що за в'їзд до міста потрібно платити, як запровадили нові обмеження.

Італія – одна з найпопулярніших країн світу серед туристів. Упродовж 2024 року вона очікує прийняти близько 400 мільйонів туристів. Левова частка з них має Венецію у своєму списку must visit. Не можна сказати, що місто цьому дуже раде.

Зверніть увагу На тлі масштабних протестів: чи закриють Іспанію для туристів

У Венеції ввели нові обмеження

Не встигли мандрівники оговтатися, що за в'їзд до Венеції доведеться заплатити 5 євро (близько 220 гривень). Варто зауважити, що це стосується лише тих мандрівників, які не залишатимуться у Венеції на ночівлю. Наразі обмеження запровадили на період з 25 квітня по 14 липня. У цей період до Венеції прибуває найбільше туристів.



Венеція ввела нові обмеження для туристів / Unsplash

У червні 2024 року Венеція ввела нові обмеження. Тепер туристичні групи максимально можуть складатися з 25 туристів. Це створить суттєві проблеми туристам, адже в середньому туристична група – 40+ людей. Тепер доведеться або наймати двох гідів, або робити екскурсії по черзі.

Окрім того, гідам заборонили користуватися гучномовцями. Побоюються, що гучні звуки зруйнують магію мереживного прекрасного міста.