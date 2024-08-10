СМИ сообщили, что жители Рима просто шокированы выходками туристов. Они не выходят на протесты как это происходит в городах Испании, однако готовы действовать еще радикальнее: просто выезжать из родного города.

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Детали о ситуации в Риме рассказал Карло Верддоне

Итальянский режиссер Карло Верддоне, который живет в Риме всю свою жизнь (73 года), решил подробнее рассказать о ситуации в городе. Больше всего, по его словам, местных шокирует то, что некоторые туристы используют город как большой общественный туалет.



Местные готовы бежать из Рима / Unsplash

Кроме того, еще двумя всадниками туристического апокалипсиса в Риме являются проблемы с транспортом и граффити. В целом все это заставляет желать только одного: убежать из Рима и не оглядываться.

Думаю об этом, правда, два-три раза в неделю. Дай мне сбежать. Это не только я. У меня есть много друзей, которые конкретно думают покинуть Рим. Это впервые. Если вы потратите 20 минут, глядя на мосты Понте Гарибальди или Понте Систо, вы увидите, как кто-то сбросит штаны и оставит сувенир,

– рассказывает Верддоне.

Он замечает, что многие его знакомые уже готовы паковать чемоданчики. В то же время оставлять город, в котором прожил всю жизнь, – без сомнения, очень жаль.

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