Даніель мешкає у Греції вже 14 років. Туди він переїхав з Великої Британії. Про свій досвід життя на території Греції Даніель розповідає на ютуб-каналі. Хлопець зізнається, що загалом дуже задоволений своєю рутиною у країні богів та героїв. Однак, щоб місцеві почувалися з тобою комфортно, потрібно дотримуватися одного важливого правила.

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Яку фразу нізащо не можна казати у Греції

Всіх, хто прибуває до Греції, Даніель просить нізащо не просити у місцевих закладах "турецьку каву". Натомість варто смакувати "грецькою кавою". Хоча може здатися, що насправді вони – ідентичні. Однак, щоб розібратися у всіх тонкощах, потрібно знати місцеві традиції та історію двох країн.

Так, це одне й те саме, але ви перебуваєте в Греції. Ми повинні з повагою ставитися до того, що коли ми перебуваємо в певній країні і замовляємо щось на кшталт "грецької кави", це означає, що ми перебуваємо в Греції, і вона називається "грецька кава", а не "турецька",

– заявив Даніель.



Кава може покращити або зіпсувати відпустку / Unsplash

Так одне горнятко кави може або зіпсувати відпустку, або, "розтопити" серця місцевих й перетворити її у справді класну.

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