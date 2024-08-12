Бюджетно й дуже красиво: тревел-експерти назвали найпопулярніше місто на 2025 рік

Туристичний сезон 2024 року ще у розпалі. Водночас деякі мандрівники, які вже повернулися з відпусток, планують відпочинок на 2025 рік. Вже наголошують, що найперспективнішим містом для мандрівок стане Йорк у Великій Британії. До слова, його визнали ще й найдружелюбнішим містом для туристів.

Чимало країн світу цьогоріч активно протестують проти туристів. Однак Великої Британії це не стосується. Країна досі охоче приймає мандрівників.

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Йорк – найпривітніший і найособливіший

Тим часом затишне місто Йорк взагалі визнали найприємнішим на території країни. Упродовж століть воно переживало дуже буремну історію (зокрема, Війну Червоної та Білої троянд). Однак зараз у Йорку – дуже спокійно та навіть ліниво. Там можна провести відпусту мрії без жодних стресів та неприємних інцидентів.

Туристи зауважують, що Йорк – справді магічне місто. Перебуваючи там, відчуваєш, наче древні казки оживають, а всі британські міфи про чарівників та фейрі – правдиві.



Йорк – місто чарівності й магії / Unsplash

Варто зауважити, що Йорк – гастрономічний рай. Щовересня там проводять Festival of Food and Drink. Туристи зауважують: кожен, хто хоч раз там побуває, мріятиме про місцеві смаколики все своє життя. Окрім того, майже 60 ресторанів міста мають рейтинг 5 зірок.

Туристам на знайомство з Йорком рекомендують виділити щонайменше 2 – 3 дні. Зокрема, варто відвідати Йоркський кафедральний собор та найбільший у світі Національний музей залізниці. Також варто піднятися на місцеві мури, які упродовж століть оберігали місто. Вперше побачивши їх, почуваєшся так, ніби телепортуєшся у минуле.