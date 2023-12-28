Де відпочивають мільярдери й скільки вони можуть заплатити за відпустку

Святкові відпустки взимку – це довгоочікуваний відпочинок для всіх. Зимова подорож може бути надзвичайно яскравою на гірськолижних курортах або, навпаки, на пляжі біля моря чи океану. І ті, хто може викласти за відпустку захмарні суми, полюбляють і засніжені вершини, і теплі морські хвилі.

Заможні туристи нерідко готові платити десятки тисяч доларів за розкішні готелі та апартаменти. Додайте до цього перельоти на приватних літаках, вишукані делікатеси в меню та приватні розваги – саме так проводять свої відпустки найбагатші люди у світі.

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Розкішні зимові відпустки: де відпочивають в США

І мільярдери, і світові зірки переважно святкують Різдво в родинному колі. Хтось їде з сім'єю до пляжних котеджів або на родинне ранчо. Чимало американських багатіїв мають приватні будиночки в Аспені, де полюбляють відпочивати з близькими взимку.

Аспен – це містечко в штаті Колорадо, де розташувався розкішний гірськолижний курорт. Саме тут найбільша концентрація багатих людей у США: один на кожні 67 мешканців має капітал у понад 30 мільйонів доларів. Тут відпочивають мільярдери Джефф Безос (Amazon) та Майкл Делл (Dell).

Серед інших популярних американських курортів – озеро Тахо в Каліфорнії та Неваді, а також затишне місто Вейл у штаті Колорадо.

Аспен приваблює багатіїв спокоєм та природою / Фото Unsplash

Як мільярдери розслабляються в Європі

У Європі найпопулярнішими серед заможних туристів залишаються гірськолижні курорти Верб'є та Гштаад у Швейцарії, Куршевель у французьких Альпах та Кіцбюель в Австрії, де щороку відбуваються популярні перегони. Відпочивати в Куршевелі полюбляють Девід та Вікторія Бекхеми, принц Вільям та Кейт Міддлтон та Елтон Джон.

Елітний курорт у французьких Альпах / Фото Pixabay

Зірки люблять приїжджати на ті курорти, де є облаштоване місце з організованими й звичними локаціями для відпочинку елітного класу. У Кіцбюелі є філія японського ресторану Zuma, а в Куршевелі – один з розкішних готелів мережі Cheval Blanc. Заможні відпочивальники полюбляють зупинятися в перевірених місцях без експериментів.

Місце під сонцем

Але є ті, хто на зимові свята віддає перевагу відпочинку на спекотному пляжі. Одним із найпопулярніших напрямків у цей час залишаються Кариби. Сен-Бартелемі у Карибському морі ще називають "‎Островом мільйонерів". Тут відбуваються гучні вечірки на Новий рік. І саме на Карибському узбережжі можна взимку помітити яхти світових мільярдерів.

Карибські пляжі подобаються багатим туристам взимку / Фото Pixabay

Також популярний серед багатіїв курорт Джамбі-Бей на карибському острові Антигуа. За чутками, тут мають маєтки Опра Вінфрі та Річард Бренсон. Віллу тут можна орендувати за 13 000 доларів за ніч.

Деякі фанати теплих курортів на Різдво та Новий рік летять до Африки. Найбагатші можуть винайняти приватні вілли в заповідниках Кенії та Національному парку Танзанії. Таке розкішне проживання може коштувати до 40 000 доларів за ніч.