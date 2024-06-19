Казкові міста за демократичними цінами: де найбюджетніше відпочити цього літа

Ціни на відпочинок зростають фактично щосезону. Однак навіть влітку 2024 (коли туризм вперше вийшов на допандемійний рівень) можна знайти доволі приємні для гаманця варіанти.

Відпустка у Європі – завжди чудова ідея. Однак туристів просять врахувати, що цьогоріч популярні міста потерпають від аномальної спеки. Літо 2024 має всі шанси стати найтеплішим в історії людства. Плануючи мандрівку, варто не забувати про власну безпеку.

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Куди їхати, щоб бюджетно відпочити

Однією з найпопулярніших серед туристів країн є Іспанія. Якщо хочете відпочити за демократичними цінами, всі дороги ведуть до Мадрида. Попри те, що місто має статус столиці, життям там – дешевше, аніж у тій же туристичній Барселоні. Тревел-експерти зауважують: тиждень бюджетної відпустки у Мадриді коштуватиме близько тисячі євро (понад 43 тисячі гривень). Окрім того, місто точно не розчарує. Там прекрасна архітектура, яскраве мистецьке життя, чудові кафе та ресторани.



Туристи часто недооцінюють Мадрид, але він завжди приємно дивує / Unsplash

Також у бюджетному топі – італійська столиця моди: Мілан. Існує стереотип, що це місто – одне з найдорожчих в Італії. Однак воно поступається цінами Риму та Венеції. Якщо ретельно спланувати мандрівку, тиждень у Мілані коштуватиме близько 1020 євро (понад 44 тисячі гривень).

Планувати бюджетну мандрівку можна й у загадкове та древнє місто Порту. Його називають серцем Португалії. Місцева архітектура зачаровує з першого погляду та наче телепортує у минуле: часи великих географічних відкриттів. Окрім того, Порту називають раєм гурманів. Місцеві десерти – справжнє мистецтво. Порту – не лише фантастичне, але й доволі бюджетне. Ціна тижневої відпустки там стартує від 1105 євро (близько 48 тисяч гривень).



Сонячне Порту – ідеальне місце для відпустки / Unsplash

На щастя для туристів, найвідвідуваніше місто світу – Стамбул – також опинилося у рейтингу. Щоб провести там тиждень, варто мати з собою близько 1240 євро (понад 53 тисячі гривень). Варто зауважити, що чимало must visit локацій у Стамбулі – безплатні.



Щороку у Стамбул приїжджають мільйони туристів / Unsplash

Також до рейтингу увійшли: