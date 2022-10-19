В Єгипет з Варшави: які зараз ціни на пакетний тур до моря

Осінній сезон – ідеальний період для відпочинку в Єгипті, адже сонце уже не таке палюче. Разом з тим, погода все ще достатньо спекотна, аби комфортно позасмагати та поплавати у морі.

І поки літаки з України не літають, є змога відправитися у відпустку з сусідньої Польщі. Тож розповідаємо, яка вартість пакетних турів, якщо летіти до Єгипту з Варшави.

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Актуальні ціни на тури в Єгипет

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У Єгипті популярний саме пакетний відпочинок. Зазвичай у вартість такої путівки входить переліт, трансфер до та з готелю, а також харчування різних форматів.

Відтак, вартість турів на листопад в Шарм-ель-Шейх та Хургаду стартують від 767 доларів з людини (1535 доларів за двох). Мовиться про пакетний тур з дворазовим харчуванням та виліт з Варшави. Якщо ж говорити про тур з форматом "Все включено", то за 7-денний відпочинок доведеться віддати 889 доларів з одного або 1778 доларів за двох.

Відпочинок у Шарм-ель-Шейх (виліт 5 – 12 листопада на 7 ночей):

з Варшави від 767 доларів з людини (1535 доларів за двох);

з Варшави від 833 доларів з одного (1667 доларів за двох) у 4 – 5-зіркових готелях;

з Варшави від 889 доларів з одного (1778 доларів за двох) у 4 – 5-зіркових готелях + "Все включено";

з Варшави від 953 доларів з одного (1906 доларів за двох) у 5-зіркових готелях + "Все включено".

Відпочинок у Хургаді (виліт 1 – 8 листопада на 7 ночей):

з Варшави від 882 доларів з одного (1765 доларів за двох) у 4 – 5-зіркових готелях + "Все включено".

Якщо ж летіти з Варшави вам не дуже зручно, туроператори пропонують тури з 7 інших європейських міст. Обирайте місто вильоту у формі пошуку або на сторінці готелю.