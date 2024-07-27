Найчастіше українці обирають для відпочинку курорти Туреччини або Єгипту. Однак перший варіант цього року зазнав кризи. Саме тому всі найкращі варіанти – у Єгипті. Суттєвим мінусом місцевих курортів є те, що там – багато росіян. Найчастіше громадяни країни-агресорки обирають для себе розпіарені Хургаду та Шарм-ель-Шейх.

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Чому Марса-Алам – ідеальний варіант

Українцям, які хочуть відпочити у Єгипті без росіян, рекомендують обрати для себе прекрасний курорт Марса-Алам. Його найчастіше обирають європейці. Зокрема, мовиться про громадян Німеччини, Чехії та Польщі. Окрім того, останнім часом там відпочивають тисячі українців.



Марса-Алам – ідеальний варіант у Єгипті / Unsplash

Варто зауважити, що раніше росіяни охоче приїжджали у Марса-Алам. Водночас після 2022 року їх там не раді бачити. Представники місцевих курортів під час неформальних розмов зауважують, що підтримують Україну та засуджують російську агресію.

Окрім того, росіян також не раді бачити, адже вони спричиняють хаос. Також туристи з інших країн, зокрема, Польщі постійно пориваються набити пики росіянам.

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