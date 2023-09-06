Безплатне житло в Єгипті надають тим, хто допомагає прибирати пляжі

У Єгипті запрацювала цікава ініціатива. Волонтерам, які допомагають прибирати пляжі Дахаба від сміття, пропонують безплатне проживання.

Мешканці регіону та власники готелів у Дахабі запропонували ідею, як можна підтримувати чистоту на популярних пляжах. Вони готові надати безкоштовне проживання тим відпочивальникам, які будуть допомагати їм прибирати узбережжя.

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Відпочинок із користю для довкілля

Єгипет – популярне місце для відпустки весь рік. Туристів приваблює чудовий клімат, Червоне море і його підводний світ, а також розкішні готельні комплекси.

Але, коли закінчується напружений сезон, власники готелів не встигають прибрати пляжі після навали туристів, які залишають чимало сміття. Тому зараз у Дахабі шукають волонтерів, які можуть із цим допомогти.

Добровольці, які зголосяться прибирати тамтешні пляжі, зможуть безкоштовно проживати в готелях або будинках у Дахабі. Волонтери допомагатимуть прибирати переважно пластик, який накопичується на узбережжі після найактивнішого туристичного сезону.

На цю пропозицію вже погодились кілька іноземних добровольців. Вони візьмуть участь у прибиранні пляжів Блакитна Лагуна, Ваді Джана та Лайт Хаус. А за це вони зможуть безкоштовно проживати у Дахабі і відпочивати у вільний час.

Греція пропонує туристам безплатно відпочити на Родосі

Щоправда, це стосується лише тих мандрівників, які перебували на острові під час потужних лісових пожеж цього літа. Країна запрошує на безкоштовний відпочинок туристів, які були змушені перервати або скасувати відпустку.

Уряд Греції готовий безплатно прийняти туристів на тижневий відпочинок на Родосі. Це буде своєрідне відшкодування для тих мандрівників, які не змогли повноцінно насолодитися островом через лісові пожежі.

Нагадаємо, у липні популярну для туристів Грецію охопила екстремальна спека і потужні пожежі. Цього року висока температура в країні трималася найдовше за весь час спостережень, досягаючи 46°C. Лише протягом однієї доби 29 липня тут одночасно гасили понад 50 лісових пожеж.