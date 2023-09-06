Жители региона и владельцы гостиниц в Дахабе предложили идею, как можно поддерживать чистоту на популярных пляжах. Они готовы предоставить бесплатное проживание тем отдыхающим, которые будут помогать им убирать побережье.

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Отдых с пользой для окружающей среды

Египет – популярное место для отпуска круглый год. Туристов привлекает отличный климат, Красное море и его подводный мир, а также роскошные гостиничные комплексы.

Но, когда заканчивается напряженный сезон, владельцы отелей не успевают убрать пляжи после нашествия туристов, оставляющих немало мусора. Поэтому сейчас в Дахабе ищут волонтеров, которые могут с этим помочь.

Добровольцы, которые согласятся убирать тамошние пляжи, смогут бесплатно проживать в гостиницах или домах в Дахабе. Волонтеры будут помогать убирать преимущественно пластик, который скапливается на побережье после активного туристического сезона.

На это предложение уже согласились несколько иностранных добровольцев. Они примут участие в уборке пляжей Голубая Лагуна, Вади Джана и Лайт Хаус. За это они смогут бесплатно проживать в Дахабе и отдыхать в свободное время.

Греция предлагает туристам бесплатно отдохнуть на Родосе

Правда, это касается только путешественников, которые находились на острове во время мощных лесных пожаров этим летом. Страна приглашает на бесплатный отдых туристов, которые были вынуждены прервать или отменить отпуск.

Правительство Греции готово бесплатно принять туристов на недельный отдых на Родосе. Это будет своеобразное возмещение тем путешественникам, которые не смогли полноценно насладиться островом из-за лесных пожаров.

Напомним, в июле популярную для туристов Грецию охватила экстремальная жара и мощные пожары. В этом году высокая температура в стране держалась дольше всего, достигая 46°C. Только в течение суток 29 июля здесь одновременно тушили более 50 лесных пожаров.