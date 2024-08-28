Путешественница Портия Джонс рассказала, что Бурано поражает с первого взгляда. Добраться до острова из центра Венеции можно всего за 40 минут, а впечатлений получить на миллион.

Обратите внимание Где провести бархатный сезон: лучшие курорты Европы для отдыха осенью

Почему стоит посетить Бурано

Портия заметила, что на территории Бурано можно отдохнуть в спокойствии и тишине. К слову, в центре Венеции об этом можно только мечтать.

Этот калейдоскоп красок не просто для красоты, он отражает устойчивый дух Бурано и традицию, которая бережно хранилась на протяжении веков. Легенда гласит, что рыбаки, которые изначально поселились здесь, красили свои дома в яркие цвета, чтобы их можно было легко увидеть сквозь густой туман, который часто окутывает прекрасную Венецианскую лагуну,

– рассказала Портия.



Колорит Бурано просто поражает / Unsplash

К слову, сейчас нарушить цветовой баланс острова – запрещено. Поэтому люди, которые хотят перекрасить свои дома, должны подать специальный запрос и получить разрешение от местных властей. Цель – сохранить уникальную эстетику острова.

Сердцем Бурано является площадь Piazza Baldassarre Galuppi. Ее назвали в честь выдающегося местного композитора Бальдассаре Галуппи. Именно там расположены главные магазины, рестораны, джелатерии. Туристам рекомендуют попробовать местные вкусности именно там, ведь тогда не придется выстаивать в длинных венецианских очередях.