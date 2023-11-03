Щоб більше жили в готелях: у Туреччині змінили правила оренди житла

У Туреччині суттєво змінили правила здачі житла для туристів. Тепер це буде зробити складніше.

Відповідну постанову вже опублікували в офіційному виданні уряду Туреччини. Кого саме торкнуться зміни й чому здати чи орендувати приватне житло у країні тепер буде складніше – дізнаєтесь далі.

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Здати апартаменти для туристів тепер буде складніше

Ці нові правила загалом стосуються орендодавців, але значно вплинуть на оренду житла для туристів, наприклад, на платформі Airbnb. Відтепер перед здачею житла в короткострокову оренду, власник обов'язково повинен отримати згоду всіх власників у будівлі та спеціальну ліцензію.

Інакше його можуть оштрафувати на суму до 35 тисяч доларів. А ще вимагають вивісити спеціальну табличку на вході до орендованого приміщення. Вона має підтверджувати, що об'єкт дозволено здавати мандрівникам.

Якщо помешкання орендують на термін до 100 днів, орендодавцю потрібно отримати згоду всіх власників будівлі й ліцензію від турецького міністерства культури і туризму. І все це потрібно зробити до того, як укласти угоду з гостями.

Для довгострокової оренди житла (понад 100 днів) також потрібна ліцензія. Вона тепер стала обов'язковою. Також ця постанова забороняє здавати житло в суборенду.

Розмір комісії за отримання ліцензії та вивіски міністерство культури і туризму ще визначає. Але і без цього зрозуміло, що здавати приватне помешкання для туристів тепер стане набагато складніше.

Покарання за порушення – шалені штрафи

За здачу житла в оренду без ліцензії передбачено адміністративний штраф – 100 тисяч турецьких лір (3 500 доларів). Після зафіксованого порушення власник все одно має оформити ліцензію. На це дають 15 днів. Якщо порушник цього не зробить, його оштрафують ще на 500 тисяч лір (17 600 доларів), а ще через 15 днів – на 1 мільйон лір (35 300 доларів).

За суборенду, яка також підпадає під заборону, випишуть штраф у 100 тисяч лір (3 500 доларів). Стільки ж стягнуть із тих орендодавців, які не вивісять табличку біля входу.

Вхід до культової мечеті у Стамбулі буде платним

Влада Туреччини збирається зробити відвідування Айя-Софії для туристів платним. Нові правила вже затвердили й вони почнуть діяти з 15 січня 2024 року. Таку заяву зробив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой. Скільки коштуватиме вхід до Айя-Софії поки невідомо.

Рішення пояснили "рекомендаціями ЮНЕСКО щодо збереження пам'ятки". Через велику кількість туристів собор Святої Софії постійно переповнений і повільно руйнується. Турецька влада сподівається, що плата за вхід зменшить потік відвідувачів. А виручені кошти підуть на фінансування ремонту та технічного обслуговування.