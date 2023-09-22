Чудовий сезон: 5 причин відвідати Туреччину восени

Осінь – прекрасна пора, щоб відвідати Туреччину. Спека спадає, на пляжах стає більше простору, а ціни – знижуються.

Узбережжя Туреччини восени не менш прекрасне, адже море тут залишається теплим протягом жовтня. А якщо ви вже вдосталь відпочили на пляжі влітку, то можна обрати міський вікенд і відвідати Стамбул. В цей час буде комфортна температура і спека не завадить насолодитися містом сповна.

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5 переваг осінньої Туреччини

Ідеальна погода

Країна географічно є досить великою і має різноманітні кліматичні умови. Але загалом, можна бути впевненим, що всюди у Туреччині приємна температура восени – аж до листопада. Лише пам'ятайте, що дні стають коротшими, тому потрібно все ретельно планувати.

На курортах Белек та Бодрум температура повітря у жовтні сягає 24 – 26°C. У Стамбулі буде прохолодніше: від 17 до 23°C. Восени у місті трапляються дощі.

Пізня осінь у Стамбулі / Фото Unsplash

Менше натовпу

Туреччина з кожним роком продовжує ставати популярнішою. Мандрівників ваблять не лише чудові пляжі та природа країни, а й доступні ціни. Тому майже гарантовано у Туреччині ви не уникнете натовпу. Влітку тут дуже багатолюдно, але восени, коли більшість відпочивальників якраз поїдуть додому – чудовий спосіб забезпечити собі більше простору та не стояти в чергах.

Восени – дешевше

Наприкінці сезону у вересні та жовтні знижуються ціни на проживання, авіаквитки, тури та майже все інше для туристів. Ви можете провести експеримент і пошукати помешкання на Airbnb на серпень і на початок жовтня. Ціна оренди буде сильно відрізнятися.

Але зважайте на те, що у курортних зонах уздовж узбережжя багато ресторанів та інших сезонних місць закриваються у цей час. Тому перед бронюванням обов'язково перевірте територію та почитайте відгуки, щоб не потрапити у місто-привид.

Осіння природа

Одним із найкрасивіших національних парків Туреччини є Yedigöller. Тут можна спостерігати, як листя на очах змінює колір. Також саме восени особливими барвами грає регіон Каппадокія: теплі золотисті відтінки й незабутні ландшафти – все це виглядає, як з листівки.

Політ на повітряній кулі в осінній час також набагато приємніший. Адже вже не так спекотно. А туристів, які масово прибувають сюди на зимові канікули, поки немає.

Ландшафти Каппадокії / Фото Unsplash

Пляж досі чудовий

Пляжні дні в Туреччині наприкінці сезону залишаються прекрасними. Можна обрати будь-яке з міст Турецької Рів'єри і продовжити собі літо. У вересні і жовтні ще можна купатися. Деякі сміливці плавають навіть у листопаді. А дайвери у гідрокостюмах – ще довше.