Без великих туристичних груп та гучномовців: Венеція вводить нові обмеження

Надпопулярне італійське місто запровадить нові заборони для туристів. Доведеться зменшити групи для екскурсій та позбутися гучномовців. У такий спосіб влада Венеції вчергове намагається зменшити вплив масового туризму.

З червня 2024 року у Венеції почне діяти заборона туристичних груп на понад 25 людей. Також гідам заборонять використовувати гучномовці під час екскурсій. Як влада пояснює нові правила – читайте далі.

Читайте також Багато туристів не зможе собі дозволити: ціни на квитки у палаци Стамбула здорожчають

Без натовпів на островах Венеції

Заборонити масові екскурсії з гучномовцями вирішили тому, що вони можуть "‎спричинити плутанину та заворушення". Це буде останнім кроком для зменшення тиску масового туризму на відоме місто каналів.

Елізабетта Пеше, міська посадовиця, яка відповідає за безпеку, заявила, що такі обмеження мають поліпшити пересування груп через історичний центр Венеції. Також це має розвантажити популярні серед мандрівників острови Мурано, Бурано і Торчелло.

Венеція надзвичайно переповнена туристами. До пандемії у 2019 році місто прийняло близько 13 мільйонів відвідувачів. Ймовірно, у найближчі роки кількість туристів перевищить рівень, який був у Венеції до пандемії.

Прогулянка каналами Венеції – найпопулярніша розвага для туристів / Фото Pexels

Як Венеція намагається побороти овертуризм

Венеція поступово вже не перший рік вводить обмеження, щоб уникнути впливу масового туризму. У 2021 році круїзним лайнерам заборонили заходити в історичний центр Венеції після того, як один із них врізався в гавань. Також кораблі розмивають фундаменти та забруднюють навколишнє середовище міста.

Венеція — об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Цьогоріч італійське місто ледь не потрапило до переліку Світової спадщини, яка перебуває під загрозою. Все через надмірний туризм, який створює небезпеку для екосистеми міста.

Влада Венеції вирішила запровадити програму туристичного збору. Тому з наступного року за в'їзд до міста стягуватимуть по 5 євро з одноденних відвідувачів у пікові години, вихідні та святкові дні.

Якщо ви шукаєте хорошу альтернативу для подорожі до Італії, то радимо придивитися до Тревізо. У місті точно не буде таких натовпів, як у Венеції, але там є на що поглянути. Більше про ідеальну мандрівку до Тревізо – читайте за цим посиланням.