Хосе Луїс Санс, який став мером іспанського міста в травні, оголосив, що закон заборонить людям здійснювати "непристойні дії" на вулицях і носити спідню білизну в громадських місцях, а також будь-які "костюми, що містять сексистські елементи або послання".

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Нова постанова теж заборонить певні типи костюмів, які потенційно можуть посягати на моральну чи сексуальну цілісність інших. Крім того, він спрямований на обмеження участі або заохочення до дій, які порушують сексуальну свободу або включають непристойні ексгібіціоністські дії.

Будь-кому, хто буде викритий в порушенні правил, загрожує штраф, точна сума якого поки не названа. Як потенційний орієнтир в 2022 році Малага ввела штрафи в розмірі 750 євро за ходіння по вулиці в нижній білизні або з надувною лялькою.