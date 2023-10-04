Севілья буде боротися з непристойними парубочими й дівич-вечорами
Хосе Луїс Санс, який став мером іспанського міста в травні, оголосив, що закон заборонить людям здійснювати "непристойні дії" на вулицях і носити спідню білизну в громадських місцях, а також будь-які "костюми, що містять сексистські елементи або послання".
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Нова постанова теж заборонить певні типи костюмів, які потенційно можуть посягати на моральну чи сексуальну цілісність інших. Крім того, він спрямований на обмеження участі або заохочення до дій, які порушують сексуальну свободу або включають непристойні ексгібіціоністські дії.
Будь-кому, хто буде викритий в порушенні правил, загрожує штраф, точна сума якого поки не названа. Як потенційний орієнтир в 2022 році Малага ввела штрафи в розмірі 750 євро за ходіння по вулиці в нижній білизні або з надувною лялькою.
Санс сказав, що місто "абсолютно не зацікавлене" у тому виді туризму, який приносять в Севілью парубочі та дівич-вечори.
Відсвяткувати парубочий вечір в Севільї може будь-хто. Що ми не схвалюємо, так це групи людей, одягнених як завгодно, з духовими оркестрами за спиною, що турбують багатьох жителів Севільї – особливо в районах історичного центру – які також мають право насолоджуватися своїм містом,
– сказав Санс.
Рішення про прийняття нового закону наступило за гнівом і скаргами місцевих жителів, оскільки після пандемії в місті спостерігається зростаючий приплив туристів. Один із жителів повідомив місцевій радіостанції Antena 3, що те, що відбувалося під час деяких холостяцьких вечірок, було "ганебним", додавши, що "люди приходять навіть оголеними".
Амстердам підвищить туристичний податок
Амстердам з 2024 року підвищує податок для туристів. Тепер у столиці Нідерландів він буде найвищим в усій Європі. За ніч у місті братимуть додатковий % від вартості готельного номера. Міська влада планує підвищити податок на нічліг до 12,5% від вартості готелю: якщо номер коштує 100 євро за ніч, з податком вийде 112,5 євро.
Підвищення не омине і пасажирів круїзних лайнерів. Зараз вони платять по 8 євро з однієї людини, а наступного року доведеться віддавати по 11 євро.