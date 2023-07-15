Відпустка у Хорватії: 5 причин обрати Спліт цього літа

Багата культура, апетитна кухня та розкішні пляжі – це все про Спліт. Не дивно, що це хорватське місто притягує туристів з усіх куточків світу.

Спліт – друге за величиною місто в Хорватії та центр курортного життя країни. На його вулицях можна почути з десяток мов, адже туристи дуже полюбляють цю локацію. За що саме – дізнаєтесь в матеріалі.

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5 причин побачити Спліт

Мальовниче узбережжя

Спліт має кілометри приголомшливих пляжів. Місце для засмаги та купання можна обрати на свій смак: широкі піщані узбережжя або ж скелясті береги, затінені схилами пагорбів. Пляж Бачвіце ідеально підійде для родинного відпочинку, адже берег доволі мілкий і водичка тепла, тому дітям буде дуже комфортно. Пляж Кашуні – мальовничий варіант для молоді в західній частині міста, а Стобреч – це тиха галькова бухта, де не так багатолюдно.

Вихід до набережної Спліта / Фото Unsplash

Історія та культура

Якщо ви бажаєте відпочити у місті, насиченому культурною спадщиною, тоді Спліт вас не розчарує. Тисячолітній палац Діоклетіана та середньовічний центр старого міста є об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Спліт був заснований римським імператором Діоклетіаном у 295 році нашої ери. Тут є що дослідити, як от римські руїни в Салоні. Тут можна прогулятися довкола старого форуму, подивитися на театр і громадські лазні.

Палац Діоклетіана / Фото Unsplash

Незабутня кухня

Неймовірні страви тут подають у сімейних ресторанах, відомих як Konoba. Хорвати майстерно готують м'ясо на вертелі та восьминога, запеченого під кришкою у формі купола. Вас можуть спокусити мідії Alla Buzzara — рагу з морепродуктів із оливковою олією, часником та білим вином. А любителі ходити на ринок отримають справжнє задоволення від атмосфери рибного базару або яток з овочами та фруктами.

Коронна страва Хорватії – восьминіг / Фото Unsplash

Розваги на повну

Хоча Спліт — це історичне місто, воно водночас дуже сучасне. Вулиці наповнені галасливими барами, затишними кафе та бурхливим нічним життям. На набережній Ріви ви знайдете розваги на будь-який смак та гаманець. А наступного дня можете відвідати Хвар — ще одне чудове місто за годину від Спліта, де є чудові бари та модні пляжні клуби.

Єднання з природою

Лісовий парк Мар'ян — це зелена оаза, де можна насолодитися природою на відстані кількох хвилин від старого міста. Тут безліч стежок для прогулянок, велосипедів та бігу. А ще, чудові місця для пікніка.

Парк Мар'ян / Фото VIP Holiday Booker