Які напрямки в Греції є найкращими для осіннього відпочинку

Літній сезон в Греції був успішнішим, ніж у Франції, Іспанії та навіть Італії. Не завадили цьому і лісові пожежі, які трапилися в країні.

Туристи влітку з'їжджаються до Греції, щоб поніжитися на ідеальних пляжах. Але країна продовжує приваблювати мандрівників і тоді, коли курортний сезон вже завершується. Мільйони відвідувачів вже забронювали тури на осінь. Які локації найбільше подобаються туристам у Греції восени – читайте далі.

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Салоніки

Цієї осені це грецьке портове місто в тренді. Саме сюди найбільше поїдуть мандрівники з різних куточків світу.

Тому деякі з визначних пам'яток у Салоніках можуть бути доволі людними: Біла вежа, площа Арістотеля та Римський форум. Краще запланувати ці локації на будні або купити на них квитки заздалегідь.

Салоніки – це набагато більше, ніж просто курортне місто. До речі, пляжний відпочинок тут не надто популярний. Хоча це місто знаходиться на Егейському морі, їхати потрібно до сусідніх пляжів, щоб поплавати та позасмагати. Саме тому це місто набагато популярніше восени, щоб комфортно гуляти та насолоджуватись видами, не страждаючи від спеки.

У Салоніках чудова довга набережна. Під час прогулянки у цю пору року відкриваються мальовничі краєвиди. Але знайте, що ночі можуть бути досить вітряними, тому обов'язково прихопіть з собою куртку для вечірніх прогулянок узбережжям.

Окрім історичних пам'яток і чудової архітектури, місто має сучасні бари та смачні ресторани. Вам сподобається грецький гірос або національний пиріг бугаца.

Біла Вежа в Салоніках / Фото Unsplash

Афіни

Столиця Греції на другому місці за популярністю серед туристів восени. Екскурсійний маршрут може бути найрізноманітнішим. Однак не варто втрачати можливість відвідати легендарні Акрополь і Парфенон. Влітку тут було нестерпно спекотно. Також доводилося годинами стояти в черзі. Тому осінь – чудовий шанс отримати максимальне задоволення від древніх руїн.

Окремо варто відзначити головну подію жовтня в Афінах – день Охі. Це одне з найбільших національних свят у Греції. Вам дуже пощастить, якщо в останні дні жовтня ви опинитесь у столиці. Свято Охі відзначається в день, коли прем'єр-міністр Греції відхилив ультиматум, висунутий італійським диктатором Беніто Муссоліні під час Другої світової війни. 28 жовтня в Афінах відбуваються урочистості.

Парфенон в Афінах / Фото Pixabay

Родос

Ще один популярний напрямок у Греції для осінньої відпустки – Родос. Острів вже повністю оговтався після літніх лісових пожеж. Туристів сюди приваблює не лише пляжний відпочинок.

Одне з семи чудес стародавнього світу Колос Родоський знаходився саме тут.

Краса природи Родосу, чудова місцева кухня та веселощі цілий рік – ось чому туристи стікаються сюди не лише влітку.

Прогулянка Родосом / Фото Pixabay