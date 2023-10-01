Туристы летом съезжаются в Грецию, чтобы понежиться на идеальных пляжах. Но страна продолжает привлекать путешественников и тогда, когда курортный сезон уже завершается. Миллионы посетителей уже забронировали туры на осень. Какие локации больше всего нравятся туристам в Греции осенью – читайте дальше.

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Салоники

Этой осенью этот греческий портовый город в тренде. Именно сюда больше всего поедут путешественники из разных уголков мира.

Поэтому некоторые из достопримечательностей в Салониках могут быть достаточно людными: Белая башня, площадь Аристотеля и Римский форум. Лучше запланировать эти локации на будни или купить билеты заранее.

Салоники – это гораздо больше, чем просто курортный город. Кстати, пляжный отдых здесь не очень популярен. Хотя этот город находится на Эгейском море, ехать нужно к соседним пляжам, чтобы поплавать и позагорать. Именно поэтому этот город намного популярнее осенью, чтобы комфортно гулять и наслаждаться видами, не страдая от жары.

В Салониках отличная длинная набережная. Во время прогулки в это время года открываются живописные виды. Но знайте, что ночи могут быть достаточно ветреными, поэтому обязательно прихватите с собой куртку для вечерних прогулок по побережью.

Кроме исторических достопримечательностей и великолепной архитектуры, город располагает современными барами и вкусными ресторанами. Вам понравится греческий гирос или национальный пирог бугаца.

Белая Башня в Салониках / Фото Unsplash

Афины

Столица Греции на втором месте по популярности у туристов осенью. Экскурсионный маршрут может быть самым разным. Однако не стоит упускать возможность посетить легендарные Акрополь и Парфенон. Летом здесь было невыносимо жарко. Также приходилось часами стоять в очереди. Поэтому осень – отличный шанс получить максимальное удовольствие от древних руин.

Отдельно следует отметить главное событие октября в Афинах – день Охи. Это один из самых больших национальных праздников в Греции. Вам очень повезет, если в последние дни октября вы окажетесь в столице. Праздник Охи отмечается в день, когда премьер-министр Греции отклонил ультиматум, выдвинутый итальянским диктатором Бенито Муссолини во время Второй мировой войны. 28 октября в Афинах проходят торжества.

Парфенон в Афинах.

Родос

Еще одно популярное направление в Греции для осеннего отпуска – Родос. Остров уже полностью пришел в себя после летних лесных пожаров. Туристов сюда привлекает не только пляжный отдых.

Одно из семи чудес древнего мира Колосс Родосский находилось именно здесь.

Красота природы Родоса, отличная местная кухня и веселье круглый год – вот почему туристы стекаются сюда не только летом.

Прогулка по Родосу / Фото Pixabay