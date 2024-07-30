Визитная карточка Миконоса – белоснежные домики из разноцветного, как леденцы, стекла. Они прекрасно сочетаются с прекрасными "хрустальными" пляжами. Отдых на Миконасе похож на Рай, рассказывает Закордон 24.

Обратите внимание Можно отдохнуть менее чем за 100 евро: туристка назвала самый дешевый город Европы

Миконос часто и охотно выбирают миллионеры и звезды шоубиза. В частности, там "засветились" Мадонна, Ди Каприо, Риана и другие.

К слову, летом 2024 года вся Греция страдает от аномальной жары. Исключением не стал и Миконос. Прежде чем планировать путешествие туда, нужно проанализировать, нормально ли воспримет ваш организм +35...+40. Иначе желанный отдых может превратиться в адское испытание.



Миконос летом – прекрасный и жаркий / Unsplash

Туристы хейтят Миконос

В то же время, несмотря на миллионы положительных отзывов за последние годы, в 2024 году Миконос вдруг начали хейтить. Туристы из разных уголков мира отмечают: визитеров стало так много, что остров просто не может справиться. Цены – просто космос, а качество предоставляемых услуг – довольно посредственное. Дошло до того, что Миконос начали назвать "фальшивым Диснейлендом".

Поехали в отпуск, а деньги закончились? Не проблема – ваши родные и друзья могут перевести вам нужную сумму за считанные секунды через приложение TransferGo, с которым можно пересылать деньги между странами Европы.