Найпопулярніший серед українців курорт почав масштабний протест проти туристів

Українці дуже часто обирають для літнього відпочинку саме Чорногорію. А ті, хто їдуть туди, вже знають: must visit-локація – Котор. Місту така увага з боку мандрівників вже не надто подобається.

Котор справедливо вважають перлиною Чорногорії. Щодня місто відвідують тисячі туристів. Більшість з них сходять з круїзних лайнерів. У цьому курорт й бачить найбільшу проблему.

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Головна загроза – круїзні лайнери

Популярність Котору суттєво зросла після виходу фільму про Джеймса Бонда – "Казино Рояль". Окрім того, Балкани залишаються однією з найпопулярніших територій Європи для морського відпочинку. Найчастіше туристи обирають саме Чорногорію (а також – Хорватію), тому потік людей щороку лише зростає.

Щороку у Которі зупиняються сотні круїзних суден. Останнім часом їхня кількість сягнула 500. Місцеві зауважують: якщо упродовж дня у Которі роблять стоянку 4 круїзні лайнери, це – вже 5000 туристів.



Котор – одне з найпрекрасніших міст Чорногорії / Unsplash

Мешканці Котора зауважують, що більше не почуваються вдома затишно та безпечно. Зокрема, туристи фактично витіснили їх з ринку оренди. Окрім того, ціни на все навколо зростають зі швидкістю світла. Поступово життя стає нестерпним. І це ще не кажучи про гігантські затори.

Життя стає дедалі важчим у туристичний сезон. Усі подібні туристичні напрямки працюють над скороченням або вибором пасажирських суден і серйозним збором плати за екскурсії,

– заявили у місцевій туристичній організації.

Звичайно, протести проти туристів у Чорногорії ще навіть близько не сягнули ситуації, як-от, наприклад, в Іспанії. Однак терпець людей поступово уривається.