Де відпочити без ґаджетів: рейтинг найкращих міст Європи

Сучасний світ складно уявити без смартфонів, соцмереж та робочих чатів. Шалений темп життя змушує нас постійно відволікатись на екран свого мобільного. Але у світі є місця, де телефон хочеться поставити на режим "‎не турбувати".

В середньому ми перевіряємо смартфон кожні 12 хвилин і проводимо 3 години на день перед його екраном. Одним із поширених способів провести відпустку називають "‎цифровий детокс" – це коли ви обмежуєте використання ґаджетів і насолоджуєтесь життям тут і зараз. Які міста у світі найкраще цьому сприяють і куди їхати, щоб відпочити від цифрового світу – розкажемо далі.

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Експерти назвали найкращі локації у світі, де можна переключитися і перепочити від шаленого темпу життя. До уваги брали кілька основних факторів: густота населення, рівень спокою та релаксації, активності міста, безпека та доступ до інтернету. Давайте поглянемо на результати.

5 кращих міст світу, щоб відпочити від соцмереж

5. Копенгаген (Данія) – на п'ятій сходинці рейтингу. Тихе місто на воді, де ніхто нікуди не поспішає. До речі, не всюди у столиці Данії ви знайдете доступ до мережі на вулиці, тому і смартфон під час прогулянки можна залишити в кишені. Діставайте його тільки щоб зробити фото на фоні кораблів в Новій гавані.

Нова гавань у центрі Копенгагена / Фото Pixabay

4. Лісабон (Португалія). Місто заслужило четверту сходинку рейтингу завдяки одним з найкращих в світі спа-центрам для відпочинку душі та тіла. В Лісабоні також є величезний вибір маршрутів для прогулянок. Обирайте будь-який і можете навіть не підглядати в навігатор на телефоні. Вам все залюбки підкажуть португальці.

Вулички Лісабона / Фото Pixabay

3. Амстердам (Нідерланди). Рекомендуємо прогулянку вздовж каналів міста із зупинками в місцевих кафе та біля яток з вуличною їжею. Але найкращий варіант: взяти велосипед на цілий день і насолодитись Амстердамом наповну. Телефон в руках буде вам заважати під час велопрогулянки, тому можете про нього забути на кілька годин.

Велосипеди над каналами Амстердама / Фото Pexels

2. Рим (Італія) – на другому місці рейтингу. Архітектура і пейзажі чудово сприятимуть "‎цифровому детоксу". В Римі чимало парків, де можна активно відпочити без ґаджетів. Можна орендувати скутер, щоб краще пізнати місто. А можна просто блукати вузькими вуличками. Звук на смартфоні обов'язково вимикайте, коли заходите в храми та італійські палаци.

Римські пейзажі заворожують туристів / Фото Unsplash

1. Прага (Чехія). Місто очолило рейтинг завдяки своєму спокою та історичній величі. Тут немає заторів і до всього можна дістатися хвилин за 20. Столиця Чехії вразить унікальною архітектурою. Прага – тиха і некваплива. Доступ до інтернету є в кафе та кав'ярнях. Але тут не хочеться діставати телефон, щоб переглядати новини або вирішувати робочі питання. Тільки, щоб оновити свій Instagram свіжою фотографією з Карлового мосту.

Прага – найкраще місто для "‎цифрового детоксу" / Фото Pixabay

В сучасному суспільстві складно не бути прикутим до свого смартфона. Але відпочивати від ґаджетів та соцмереж вкрай важливо. Це дає змогу переключитися та знайти натхнення. Подорожі з мінімальним використанням телефона найкраще допомагають "‎змінити картинку".