Чи відновиться рух потяга за маршрутом "Здолбунів – Ковель – Хелм"

Багатьох українців, насамперед жителів Волинської області, цікавить, чи буде знову їздити потяг з України до Польщі за маршрутом "Здолбунів – Ковель – Хелм". Відповідь на це актуальне питання спробувала дати депутатка Волинської обласної ради Валентина Черниш.

Депутатка припустила, що на відновлення руху "Здолбунів – Ковель – Хелм" не варто сподіватися. Причини, які вплинули на таке рішення, мають виключно економічний характер.

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Чому не відновлять маршрут "Здолбунів – Ковель – Хелм"

Висновок про те, що рух потяга за вищезгаданим маршрутом не планують повертати, можна зробити з листування з "Укрзалізницею", каже Валентина Черниш.

Депутатка додає, що завдання цього потяга полягало не в туризмі. Багато українців вчаться та працюють в Польщі. Тому здебільшого трудові мігранти та здобувачі освіти, а не туристи користувалися послугами залізниці.

Якщо вже людина зважується їхати з туристичною метою, вона їде своїм автомобілем або, якщо ми говоримо про "Адамчуки – Збереже", там відкривається понтонний міст, – велосипедом. Завданням цього потяга було здешевити доїзд українців і поляків. Не секрет, що цей потяг часто використовували для нелегального перевезення цигарок у Польщу. Валентина Черниш Депутатка Волинської обласної ради

За словами Валентини Черниш, коли потяг запускали, то не врахували, що поляки оподатковують пальне. А Польща нарахувала дуже багато податків за ввезення пального, яким цей потяг користувався. Цю заборгованість перед сусідньою країною не погасили досі. Тому потяг можуть арештувати під забезпечення нарахованого боргу, якщо він бодай раз заїде на територію Польщі, пояснює депутатка.

Отже, після прорахування фінансових втрат "Укрзалізниця" була змушена припинити рейси цього потяга.

Якщо врахувати у вартість квитка розмір того податку, який необхідно сплатити Польщі за те пальне, яким буде користуватися цей потяг, то квиток виходить "золотий". Ми ж то запроваджували цей потяг, щоб здешевити доїзд студентам, заробітчанам. А виходить, що це буде надто дорого. Валентина Черниш Депутатка Волинської обласної ради

Тому, на думку Валентини Черниш, відновлення руху потяга за маршрутом "Здолбунів – Ковель – Хелм" зараз є абсолютно невигідним та недоречним рішенням для України.