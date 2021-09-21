Під час презентації відкритого простору парох греко-католицької центральної парафії Святої Варвари у Відні Тарас Шагала наголосив, що Barbareum – це передусім майданчик для активізації громадських організацій Відня та цілої Австрії. Крім цього, це місце для спілкування, об'єднання і втілення різноманітних творчих ідей та ініціатив.

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Що відомо про центр Barbareum у Відні

Громадський простір міститиме зал з невеличким кафе, яке працюватиме лише для своїх, а також ще два приміщення, які наразі перебувають на стадії ремонту, для реалізації творчих ініціатив.

На відкритті центру відбувся невеликий український концерт – виступила провідна солістка Віденської національної опери Зоряна Кушплер, бандуристка Олена Нечай-Носаль, віолончеліст Михайло Бабич та ансамбль "Галичанка".

Ми плануємо використати цей простір передусім на благо церкви, однак готові надавати його для проєктів, ініціатив та заходів, які, з одного боку, допоможуть українцям зберегти свою самобутність, а з іншого – дозволять їм краще інтегруватись в австрійське суспільство. Тарас Шагала Парох УГКЦ центральної парафії Святої Варвари у Відні

Що відбуватиметься у Barbareum

Команда проєкту розробляє програму, як саме працюватиме відкритий простір. Наразі прийнято рішення проводити регулярні зустрічі, які розпочинатимуть орієнтовно о 19:00.

Зокрема, щопонеділка відбуватиметься "ігровий вечір" – можливість зустрітись та пограти у шахи чи інші настільні ігри. Щовівторка планують проводити заняття у "Школі вишиванки", а наприкінці робочого тижня українці збиратимуться на "національні вечірки" у кафе.

Крім цього, раз на місяць діятиме акція "доброчинна кава" – всі кошти за продаж випічки та солодощів віддаватимуть на благодійні ініціативи. Також у Barbareum проводитимуть мистецькі вечори – літературні читання, концерти, виставки, презентації тощо.

Громадський простір розташований за адресою Постгассе 18–12, поруч з церквою Святої Варвари, що у самому серці Відня.