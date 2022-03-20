Наймасштабніша за цей час акція підтримки України в Австрії відбулась 20 березня у Відні. Напередодні заклики прийти на демонстрацію та взяти участь у ході поширювала низка австрійських спільнот і організацій у соцмережах, у тому числі "Товариство Української молоді в Австрії" (TUMA).

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Акція на підтримку України в Австрії 20 березня

О 18:30 за київським часом небайдужі до України мешканці та гості Відня символічно зібрались на місцевій Heldenplatz (Площі Героїв). Після цього о 19:00 тисячі людей з українською символікою пройшли маршем по центральних вулицях австрійської столиці.

Суспільне Черкаси оприлюднило щемливе відео демонстрації на підтримку України на своїй сторінці у телеграмі.

Додамо, що завтра у Відні має відбутись ще одна акція. Натовп планує протестувати поблизу головного офісу Raiffeisen – банку, що досі продовжує працювати на Росії і фінансувати країну-агресорку. Детальніше про подію можна дізнатись за посиланням.