Ситуація сталася на прикордонному переході в Корчовій. 38-річний українець видавав себе за громадянина Румунії.

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Навіщо українець прикидався румуном

Українець використав підроблені документи для підтвердження свого громадянства на польському кордоні, бо насправді їхав на заробітки до Німеччини, а громадянину Румунії не потрібно було б повертатися до своєї країни кожні 90 днів. Отже, чоловік хотів полегшити собі життя у близькому майбутньому завдяки такому обману.

Не так сталося, як гадалося

Українцеві не пощастило реалізувати свій хитрий план, бо польський прикордонник одразу звернув увагу на сторінку з персональними даними. Детальна перевірка довела, що документи є несправжніми. А в багажі чоловіка знайшли оригінал його чинного українського паспорта.

У результаті, громадянина України звинуватили у спробі незаконного перетину кордону, а також у застосуванні неправдивих документів. Свою провину чоловік визнав.

У в'їзді до ЄС самозванцю відмовили та депортували на батьківщину. Тепер українцеві загрожує шестимісячне ув'язнення з відстрочкою на один рік.