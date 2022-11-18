Італія ускладнила видачу віз туристам з Росії: які нові вимоги

Європа стає все менш доступною для росіян. У ще одній європейській країні громадянам Росії буде важче отримати дозвіл на в'їзд.

Мовиться про Італію. Ця країна не видаватиме туристичні візи росіянам, які мають закордонні паспорти старого зразка. Відтак, держава не прийматиме заяв на оформлення віз у російських туристів з 5-річними біометричними паспортами.

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Які російські туристи зможуть отримати візу в Італії

Відповідно до нових правил, італійські органи розглядатимуть заяви лише від власників закордонних біометричних паспортів нового зразка, що видаються терміном на 10 років.

Згідно з новим розпорядженням Генерального консульства Італії, російські закордонні паспорти старого зразка, видані на 5 років, можуть бути подані до 14.12.22 включно. З 15.12.22 до розгляду від громадян РФ будуть прийматися лише біометричні паспорти нового зразка терміном на 10 років,

– йдеться у повідомленні візового центру.

Нововведення стосується тих туристів, які мандрують самостійно і тих, хто зібрався відвідати Італію у складі групи. Ці вимоги наберуть чинності з 15 грудня.

В які країни отримати візу стало складніше

Словенія

Норвегія

Греція

Кіпр

Болгарія

Країни, які перестали видавати шенгенські візи росіянам