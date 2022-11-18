Мовиться про Італію. Ця країна не видаватиме туристичні візи росіянам, які мають закордонні паспорти старого зразка. Відтак, держава не прийматиме заяв на оформлення віз у російських туристів з 5-річними біометричними паспортами.

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Які російські туристи зможуть отримати візу в Італії

Відповідно до нових правил, італійські органи розглядатимуть заяви лише від власників закордонних біометричних паспортів нового зразка, що видаються терміном на 10 років.

Згідно з новим розпорядженням Генерального консульства Італії, російські закордонні паспорти старого зразка, видані на 5 років, можуть бути подані до 14.12.22 включно. З 15.12.22 до розгляду від громадян РФ будуть прийматися лише біометричні паспорти нового зразка терміном на 10 років,

– йдеться у повідомленні візового центру.

Нововведення стосується тих туристів, які мандрують самостійно і тих, хто зібрався відвідати Італію у складі групи. Ці вимоги наберуть чинності з 15 грудня.

В які країни отримати візу стало складніше

Словенія

Норвегія

Греція

Кіпр

Болгарія

Країни, які перестали видавати шенгенські візи росіянам