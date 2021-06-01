Від вчительки англійської до власниці фірми з нерухомості: кар'єрний шлях українки у Варшаві

Євгенія Кубова родом із невеличкого містечка Ківерці, що на Волині. За своє життя дівчина побувала у 15 різних країнах світу, однак разом з чоловіком та донькою зараз мешкає у Варшаві. Тут вона починала працювати вчителькою у приватній школі, а зараз є власницею фірми, яка займається нерухомістю.

Євгенія встигла придбати у Польщі 2 квартири, і сьогодні консультує інших українців щодо купівлі та оренди нерухомості. Закордон 24 розпитав підприємицю про її переїзд, шлях до успіху, а також аспекти купівлі та оренди житла за кордоном.

Цікаво Тут не заведено розкошувати та вихвалятись достатком, – українець про життя у Литві

Із чого все починалось

Євгенія навчалась у Рівненському державному гуманітарному університеті та закінчила там магістратуру за напрямом іноземних мов. Після навчання, тоді ще з хлопцем, а зараз уже чоловіком, вона подала документи до магістратури університету Вістула, що у Варшаві.

До переїзду у польську столицю дівчина 3,5 місяці мешкала у США, а також тиждень прожила у Лондоні. Євгенія розповідає, що Польща ще з дитинства була їй ближчою за духом – батьки часто їздили до сусідньої країни, а поляки приїжджали гостювати в Україну.

Я дуже швидко адаптовуюсь до змін. Можна сказати, що я була готовою до життя у Польщі, і ні до чого нового мені звикати не довелось. З Ківерців до Варшави навіть ближче, ніж до Києва. Попри пандемію, цьогоріч я вже встигла побувати на батьківщині тричі, та й батьки часто приїжджають до мене,

– ділиться Євгенія.

Кар'єра у Польщі

Після переїзду у Польщу Євгенія влаштувалась за фахом, здобутим в Україні, – вчителькою англійської мови у приватній школі. Однак через 3 місяці дівчина зрозуміла, що робота в освітніх закладах – не її стихія. Тоді вона згадала про давню мрію стати рієлторкою і відправила резюме у кілька польських компаній.

Позитивну відповідь та запрошення на роботу Євгенія отримала від двох фірм. Дівчина обрала посаду в агентстві, власником якого був один із найстаріших рієлторів на ринку. Згодом вона швидко призвичаїлась, набралась досвіду та вибудувала хороші зв'язки.

Одна з колег вела власний бізнес і займалась подобовою орендою квартир. Ми з чоловіком у неї все розпитали та почали самі відкривати власну справу, і згодом до списку наших послуг додались цілі будинки для робітників та обслуговування інвесторів, які купують житло у Польщі,

– розповідає підприємиця.

Зараз Євгенія консультує своїх клієнтів щодо купівлі та оренди житла у Польщі, пропонує повний супровід під час купівлі та отримання іпотеки. Також разом із чоловіком вони надають житло іноземцям, які приїжджають працювати у Польщу. Звернутись до експертки з нерухомості можна за допомогою платформ інстаграм та фейсбук.

Співпраця з міжнародними партнерами

Євгенія активно працює над тим, аби зробити свій бренд впізнаваним. Ще у 2017 році дівчина вела сторінки у соціальних мережах як хобі, однак зараз вони стали інструментом, який дозволяє розповісти експертну думку, знайти клієнтів та партнерів.

Відтак, Євгенія почала співпрацювати з міжнародним сервісом TransferGo, який займається грошовими переказами з Європи в Україну. Понад 2,5 мільйони людей уже користуються платформою, зокрема і підприємиця.

TransferGo – мій помічник! Я користуюсь сервісом, коли надсилаю гроші батькам, а також оплачую онлайн-навчання, різноманітні курси та марафони в Україні. Дуже зручно, швидко, і я завжди впевнена, що кошти дійдуть без жодних проблем,

– наголошує Євгенія.

Євгенія співпрацює з міжнародним сервісом TransferGo / Скриншот сайту TransferGo

Нерухомість в Україні та у Польщі

Рієлторка розповідає, що річна ставка іпотеки у Польщі складає від 2 до 3,5%, однак через незнання ринку інколи можна натрапити на 5% та вище. Коли людина бере нерухомість у кредит, то вона стає повноправним власником, і може здавати її в оренду, продавати або ж сплачувати заборговану суму завчасно, без пені.

В Україні ж, за словами Євгенії, відсоткові ставки набагато вищі, й існує набагато більше обмежень. Якщо у Польщі купувати квартиру за готівку, то потрібен лише паспорт та гроші, незалежно від громадянства.

Якщо мовиться про купівлю будинку із землею, то без посвідки на проживання цього зробити неможливо, адже потрібно виготовити окремий дозвіл на купівлю землі. Іпотека має декілька вимог, зокрема потрібні посвідка на проживання, PESEL та договір працевлаштування,

– ділиться досвідом експертка.

Євгенія розповідає, як придбати нерухомість у Польщі / Фото Євгенія Кубова