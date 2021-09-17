Суми штрафів для водіїв-правопорушників значно зростуть. Особливо це стосується тих, хто наважується сісти за кермо після вживання алкоголю.

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Детальніше про нові положення для водіїв

Якщо під час перевірки на тверезість тест покаже, що в організмі водія міститься понад 1,5 проміле алкоголю, то правоохоронці можуть конфіскувати транспортний засіб. Також авто можуть вилучити, якщо водій спровокує аварію на дорозі, маючи понад 0,5 проміле алкоголю в організмі. Конфісковані транспортні засоби будуть залишатися у поліції до винесення вироку в суді.

Проте, віцеміністр Марчін Вархол зауважив, що у водія не відберуть автомобіль, якщо буде доведено, що нетверезий стан було посилено ліками.

Коли ж в результаті ДТП, спричиненого п'яним водієм, хтось загине, то винуватцю буде загрожувати щонайменше п'ять років позбавлення волі. А якщо хтось отримає важкі травми, то водія посадять за ґрати на три роки.

Крім того, у разі порушення правил дорожнього руху максимальна сума штрафу збільшиться з 5 до 30 тисяч злотих. Максимальна сума штрафів, які можуть виписати на місці, виросте до 5 тисяч злотих, а при декількох правопорушеннях – до 6 тисяч злотих.

Порушення допустимої швидкості більш ніж на 30 кілометрів за годину буде каратися штрафом мінімум 1,5 тисячі злотих, незалежно від того, чи порушення було вчинене в місті, чи за його межами. Якщо порушник зробить таке ж перевищення протягом наступних двох років, він отримає штраф у сумі не менше як 3 тисячі злотих.

Відомо, що нові покарання можуть набути чинності з наступного року.