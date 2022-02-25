Як зазначає видання, станом на початок 2022 року популярними залишаються технічні спеціальності.

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Які професії мають попит у Швейцарії

Інженери;

Техніки;

ІТ-професії;

Медицина та фармація;

Технічні спеціалісти;

Юридичні професії;

Професії в хімічній промисловості та обробці пластмас;

Професії, пов'язані з металургійною промисловістю та машинобудуванням.

Зверніть увагу! Під час роботи у Швейцарії знання німецької (а також англійської мови) обов'язкове. Без необхідної іноземної мови знайти роботу буде дуже важко.

Особливості роботи у Швейцарії

Швейцарія не є членом ЄС, але входить до шенгенської зони. Економічна еміграція до Швейцарії пов’язана із виконанням багатьох формальностей.

Водночас Швейцарія не дуже доброзичлива до іноземців. Швейцарець має більше шансів отримати високу посаду, ніж іноземець. Тому варто шукати роботу там, де є найбільший попит.

Зарплати у Швейцарії

Заробіток у Швейцарії іноді в 4 рази перевищує вартість того, що можна заробити в Польщі. Однак високі витрати на проживання та прожитковий мінімум означають, що іноземці переважно вирішують працювати тимчасово.



Зарплата у Швейцарії / Фото Europa jobs

Додамо, що наведені вище суми є середніми. Їх розмір залежить від регіону, галузі, кваліфікації і навіть віку працівника.