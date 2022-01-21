Для порівняння, у 2020 році жителі польської столиці втрачали на 400 речей менше, ніж торік. Нагадуємо, що столичне бюро знахідок працює з 8:00 до 18:00 у понеділок та з 8:00 до 16:00 з вівторка по п'ятницю. Бюро розташоване на вулиці Dzielna, 15.

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Які речі торік найчастіше губили жителі Варшави

У столиці Польщі жителі найчастіше залишали без нагляду свої документи (4 400 штук). Наступними у рейтингу знахідок згадуються гаманці та гроші. Також часто люди губили телефони, годинники та електроніку. Так, у 2021 році було знайдено:

356 телефонів;

125 годинників;

45 планшетів,

31 ноутбук;

16 електронних книг;

9 фотоапаратів.

Серед несподіваних знахідок можна зазначити дрон та вилковий навантажувач. Ще жителі Варшави торік втратили 31 велосипед та 20 предметів біжутерії.

Хто знаходив загублені речі

Найчастіше ці та інші речі відносили у бюро знахідок:

поліція;

міська охорона;

працівники Варшавського метрополітену;

працівники аеропорту Шопена;

представники торгових центрів.

Як власники загублених речей можуть їх забрати

Ми стараємося знайти господарів. Телефонуємо за номерами, вказаними на візитках і документах, на останні набрані номери в мобільних телефонах або пишемо на електронну пошту, якщо це можливо і пристрій не заблоковано. У випадку із заблокованими телефонами ми передаємо інформацію відповідному мобільному оператору,

– розповідають працівники бюро.

Речі доволі часто повертаються до своїх власників. Навіть предмети, на яких відсутні контактні дані, у 12% випадків, віддаються тим, хто їх загубив, запевняють у бюро.

Для уникнення шахрайських випадків, існують певні правила щодо повернення предметів. Тому, щоб забрати загублену річ, відвідувач повинен надати докази того, що саме він є її власником. Згодяться чеки або інші документи для підтвердження. Якщо такі відсутні, людину просять максимально точно описати предмети, а також обставини й потенційне місце втрати речі.

Якщо загублена річ перебуває у бюро понад 2 роки й ніхто по неї не приходить, то забрати знахідку має право людина, яка її принесла, або власником вважається місто. У другому випадку річ можуть подарувати тому, хто її потребує. Наприклад, 146 планшетів та 41 ноутбук було якось передано варшавським учням у рамках акції, організованої Молодіжною радою Варшави.

Який додаток допоможе швидко знайти загублені вдома речі: дивіться відео