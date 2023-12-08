На реставрацію історичної вежі Гарізенда знадобиться 20 мільйонів євро і 10 років часу. Зараз до неї закрили доступ, адже це небезпечно для відвідувачів.

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Реставрувати нахилену вежу в Болоньї будуть багато років

Влада Болоньї вже оголосила про першочерговий проєкт зі зміцнення башти вартістю 4,3 мільйона євро. Гарізенда, як і більш відома Пізанська вежа, нахилялася протягом століть. Земля, на якій вона була побудована, дещо осунулася, тому вежа сильно змінила кут нахилу.

Я вважаю, що ми витратимо на реставрацію Гарізенди не менш як 20 мільйонів євро, можливо, навіть більше. Ми не будемо займатися дрібними втручаннями, а працюватимемо над тим, щоб відновити пам'ятку на тривалий час. Для Пізанської вежі знадобилося 10 років на проєктування та реставрацію. Нічого не вказує на те, що тут нам знадобиться менше,

— розповів мер Болоньї Маттео Лепоре.

Він вже звернувся до уряду Італії з проханням зробити вежу об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Вежі Гарізенда та Азінеллі / Фото Vanni Lazzari

Висота Гарізенди становить 47 метрів, а кут нахилу станом на зараз – 4 градуси. За ситуацією спостерігають спеціалісти та відеокамери. Довкола середньовічної вежі перекрили територію, адже хвилюються, що вона може обвалитися.

Італійське агентство цивільного захисту оголосило "жовтий" рівень тривоги в районі навколо веж Болоньї. Це означає, що місце перебуває під наглядом, але поки нічого не загрожує безпеці людей. Зараз на території будують 5-метрове загородження довкола Гарізенди, щоб захистити прилеглу площу від уламків, якщо башта таки впаде.

Біля веж зводять захисні загородження / Фото Massimo Paolone (AP)

Гарізенда та Азінеллі – давні символи Болоньї

Вежа Гарізенда займає важливе місце в архітектурному ансамблі Болоньї разом зі своєю "‎вежею-близнючкою", Азінеллі. Друга має висоту 97 метрів. Вони обидві були зведені ще у XII столітті.

Вежі Гарізенда та Азінеллі названі на честь сімей-конкурентів, які їх побудували. Вважають, що так вони змагалися за владу та багатство. Спершу Гарізенда була заввишки 60 метрів, але її висоту довелось зменшити, коли вона почала нахилятися. Роботи зі зміцнення обох веж тривають із 1990-х років.