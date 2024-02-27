Деталі епічної історії

На сполох забили сусіди хлопця. Правоохоронці отримали від них дзвінок з повідомленням, що людина намагається вивести коня на верхній поверх у під'їзді житлового будинку. Спершу поліцейські подумали, що це – лише жарт.

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Водночас чоловік, який перебував на іншому кінці лінії, не сміявся. Він продовжував наполягати, що у під'їзді – дорослий кінь, і він – точно не домашній улюбленець когось з місцевих.

Знехотя правоохоронці все-таки відправили команду. Коли поліцейські прибули й побачили коня, вони були просто шоковані. Тим часом крадій сварився з сусідами й доводив, що кінь спокійно зійде на третій поверх.

Згодом вдалося встановити, що юнак вкрав коня. Окрім того, він серйозно сподівався, що кінь житиме у квартирі на третьому поверсі. Головним завданням було непомітно провести його на третій поверх. Місія – провалена.

Власника коня вже знайшли. Він був дуже радий забрати його додому. Тим часом горе-крадієві загрожує до 5 років позбавлення волі.