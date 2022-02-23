Про таке рішення повідомив на сьогоднішній пресконференції прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. При цьому найнеобхідніші заходи для протидії поширення COVID-19 залишаться.

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Що відомо про послаблення карантинних обмежень в Польщі

Матеуш Моравецький зазначив, що влада ухвалила рішення про зняття переважної більшості коронавірусних обмежень після численних консультацій з епідеміологами та експертами з медицини. Послабити карантин дозволяє і статистика, що свідчить про тенденцію до зниження щоденної кількості захворювань.

Отже, з 1 березня Польща скасовує віддалений режим роботи у держустановах. Відновити роботу зможуть нічні клуби та дискотеки, а відвідувачам кінозалів дозволять їсти під час сеансів попкорн. Таким чином прем'єр-міністр анонсував, що зовсім скоро країна повернеться до тих умов життя, які були звичними до пандемії.

З чинних обмежень у Польщі вирішили залишити умови ізоляції та вимогу носіння масок у громадських місцях.

COVID-19 в Польщі

Нагадуємо, що з початку пандемії у Польщі заразилися коронавірусом майже 5,6 мільйона жителів.

Близько 110 тисяч людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

У країні вакциновано понад 58% населення. Всього введено 53,1 мільйона доз вакцин.

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