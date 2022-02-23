Об этом решении сообщил на сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий . При этом самые необходимые меры по противодействию распространению COVID-19 останутся.

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Что известно об ослаблении карантинных ограничений в Польше

Матеуш Моравецкий отметил, что власти приняли решение о снятии подавляющего большинства коронавирусных ограничений после многочисленных консультаций с эпидемиологами и экспертами по медицине. Ослабить карантин позволяет и статистика, свидетельствующая о тенденции к снижению ежедневного количества заболеваний.

Следовательно, с 1 марта Польша отменяет удаленный режим работы в госучреждениях. Возобновить работу смогут ночные клубы и дискотеки, а посетителям кинозалов разрешат есть во время сеансов попкорн. Таким образом, премьер-министр анонсировал, что совсем скоро страна вернется к тем условиям жизни, которые были привычны до пандемии.

Из действующих ограничений в Польше решили оставить условия изоляции и обязательность носить маски в общественных местах.

COVID-19 в Польше

Напомним, что с начала пандемии в Польше заразились коронавирусом почти 5,6 миллиона жителей.

Около 110 тысяч жителей умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

В стране вакцинировано более 58% населения. Всего введено 53,1 миллиона доз вакцин.