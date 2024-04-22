"Нас просто заблокували": жителі Гаваїв виступили проти весіль у найпопулярнішій локації

Весілля на Гаваях – мрія багатьох. Зокрема, свята кохання у райській атмосфері часто романтизують фільми та книги. Загалом бренд щороку стає все сильнішим. Тим часом місцеві жителі страждають від масових весільних церемоній.

Люди, які живуть поблизу парку Waialae Beach (Kahala Beach) протестують проти такої кількості весільних церемоній, які там відбуваються. Місцеві мешканці наголошують, що "опинилися у пастці фотографів".

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Жителі Гаваїв – проти весіль

Waialae Beach – найвідоміша весільна локація на Гаваях. Опинившись там, здається, що запускаєш телепорт у рай: білосніжний пісок, пальми, блакитні води океану. Для наречених весілля там нагадує здійснену мрію. Водночас наголошують: на території Waialae Beach бракує місця для святкувань: навіть 30 гостей – вже забагато.



Waialae Beach – унікальне місце / Unsplash

Люди скаржаться, що через весілля не можуть відпочивати та спокійно насолоджуватися часом на місцевих пляжах. Весільні фотосесії заважають місцевим.

Організатори весілля можуть бути досить агресивними щодо того, щоб утримувати людей якнайдалі від весіль, і нас начебто блокують фотографи,

– скаржаться вони.

Місцева влада обіцяє переглянути умови, або полегшити життям людям. Наголошують, що на територію Waialae Beach впускають від 4 до 8 фотографів на місяць. Тим часом кількість дозволів на весілля не регламентується.