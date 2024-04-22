Люди, которые живут вблизи парка Waialae Beach (Kahala Beach) протестуют против такого количества свадебных церемоний, которые там происходят. Местные жители отмечают, что "оказались в ловушке фотографов".

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Жители Гавайев – против свадеб

Waialae Beach – самая известная свадебная локация на Гавайях. Оказавшись там, кажется, что запускаешь телепорт в рай: белоснежный песок, пальмы, голубые воды океана. Для молодоженов свадьба там напоминает осуществленную мечту. В то же время отмечают: на территории Waialae Beach не хватает места для празднования: даже 30 гостей – уже много.



Waialae Beach – уникальное место / Unsplash

Люди жалуются, что из-за свадеб не могут отдыхать и спокойно наслаждаться временем на местных пляжах. Свадебные фотосессии мешают местным.

Организаторы свадьбы могут быть достаточно агрессивными в отношении того, чтобы удерживать людей подальше от свадеб, и нас как будто бы блокируют фотографы,

– жалуются они.

Местные власти обещают пересмотреть условия, или облегчить жизнь людям. Отмечают, что на территорию Waialae Beach впускают от 4 до 8 фотографов в месяц. Между тем количество разрешений на свадьбу не регламентируется.