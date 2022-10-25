Не повертайтеся – нам треба пережити зиму, – Верещук звернулася до українців за кордоном

З 24 лютого 2022 року Україну покинуло 9,3 мільйона українців, повернулися вже 7,4 мільйона осіб. Втім, наразі за кордоном ще перебуває 2,1 мільйона громадян України.

Верещук звернулася до українців за кордоном

Так, їх закликають перезимувати поза межами України. Про це міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Верещук звернулася до українців, які перебувають наразі за кордоном із закликом не повертатися на зиму до України.

Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія,

– заявила вона.

За її словами, якщо є можливість залишитися поки що перезимувати за кордоном, то варто це зробити. Вона наголосила, що, звичайно, хотілося б навесні, щоб всі разом відбудовували нашу Харківщину, Херсонщину і всі решта міста і села України.

Наші діти мають жити і навчатися тут, поки що утримаймось, тому що розуміємо, що ситуація погіршуватиметься, і зиму треба вижити. Переживемо зиму, а далі будемо думати про все решта,

– підсумувала вона.

Міністерка додала, що повернутися зараз – це знову ж наразити на небезпеку себе, своїх дітей чи вразливих родичів, які можуть бути хворі, маломобільні чи похилого віку.