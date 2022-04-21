Таким образом власти Великой Британии хотят поддержать туристическую отрасль страны.
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Как долго будет действовать акция
Продавать билеты со скидкой начали уже с 19 апреля, однако поезда с акционными местами будут курсировать с 25 апреля по 27 мая – в непопулярный сезон. Важно также, что нужно успеть купить билет до 2 мая.
Какие маршруты подпадают под условия распродажи
Предложения доступны по всей стране, включая и короткие поездки между Йорком и Лидсом, и маршруты дальнего следования. В большинстве направлений скидка достигает более 50%. Например, из Лондона в Эдинбург можно будет доехать за 22 фунта стерлингов, а не за 47 фунтов стерлингов. Дорога с Манчестера в Ньюкасл обойдется в 10,30 фунтов стерлингов, что вдвое дешевле обычной цены.
Но стоит сказать, что желающим попутешествовать дешевле стоит поспешить, ведь билеты на популярные маршруты могут быстро разобрать.
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