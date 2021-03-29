В Польше, как и в Украине, Пасха считается одним из самых больших праздников в году. Для жителей Польши – это возможность провести время с родными, отдать дань традициям и отдохнуть в дополнительные выходные. Как правило, поляки празднуют Пасху раньше украинцев.

Праздничные дни в Польше являются нерабочими. Магазины в пасхальный период будут закрыты.

Подготовка к празднику

Великий пост, который предшествует Пасхе, в Польше начался 17 февраля . Согласно каноническим законом, который действовал до 1983 года, он продолжается до Страстной субботы. Современный Кодекс канонического права не указывает точной даты его завершения.

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В Великую субботу происходит главное событие по подготовке к Пасхе – благословение пищи. Жители страны наполняют корзины пасхальными яйцами, колбасой, ветчиной, хреном, сделанными из теста барашками и украшают праздничный реквизит цветами, белыми салфетками и веточками вербы.

Первый день праздника

В этом году Пасха в Польше будут праздновать 4 апреля . Этот день принято начинать с семейного завтрака, которому у христиан предшествует совместная молитва и деления освященного яйца.

Христиане восточного обряда, к которым относятся украинцы, согласно александрийской пасхалии будут праздновать Пасху 2 мая .

Пасха в Польше / Фото Shutterstok

Второй день праздника

Еще один выходной день жители Польши будут иметь 5 апреля . Понедельник считается вторым днем Пасхи и имеет свои особенности празднования. Пасхальный понедельник связан с традицией "Шмигус - Дингус" ("Smigus - Dyngus " ). В этот день поляки, как и украинцы, по традиции обливаются водой. Сейчас этот обычай в большинстве практикуют дети.

В Украине в этом году Обливаний понедельник наступит 3 мая. В те же даты Пасху также будут праздновать: русские, грузины, сербы, белорусы, а также жители Македонии, Черногории, Казахстана и Кыргызстана.