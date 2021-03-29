Пасха в Польше 2021: когда празднуют и сколько выходных
В Польше, как и в Украине, Пасха считается одним из самых больших праздников в году. Для жителей Польши – это возможность провести время с родными, отдать дань традициям и отдохнуть в дополнительные выходные. Как правило, поляки празднуют Пасху раньше украинцев.
Источник:in-poland.com
Праздничные дни в Польше являются нерабочими. Магазины в пасхальный период будут закрыты.
Подготовка к празднику
Великий пост, который предшествует Пасхе, в Польше начался 17 февраля. Согласно каноническим законом, который действовал до 1983 года, он продолжается до Страстной субботы. Современный Кодекс канонического права не указывает точной даты его завершения.
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В Великую субботу происходит главное событие по подготовке к Пасхе – благословение пищи. Жители страны наполняют корзины пасхальными яйцами, колбасой, ветчиной, хреном, сделанными из теста барашками и украшают праздничный реквизит цветами, белыми салфетками и веточками вербы.
Первый день праздника
В этом году Пасха в Польше будут праздновать 4 апреля. Этот день принято начинать с семейного завтрака, которому у христиан предшествует совместная молитва и деления освященного яйца.
Пасха в Польше / Фото Shutterstok
Второй день праздника
Еще один выходной день жители Польши будут иметь 5 апреля. Понедельник считается вторым днем Пасхи и имеет свои особенности празднования. Пасхальный понедельник связан с традицией "Шмигус - Дингус" ("Smigus - Dyngus"). В этот день поляки, как и украинцы, по традиции обливаются водой. Сейчас этот обычай в большинстве практикуют дети.
В общем церковный календарь предусматривает празднование Пасхи в течение восьми дней (пасхальная октава).
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