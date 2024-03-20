Близько, атмосферно, дружньо для українців: у якому місті ЄС найкраще провести великодні вихідні

Країни ЄС активно готуються до Великодня. Християни західного обряду святкують його цьогоріч 31 березня. У багатьох містах вже запрацювали великодні ярмарки.

Зокрема, туристам рекомендують відвідати Прагу, яка просто "розквітає" навесні. Закордон 24 розповідає, куди сходити у чеській столиці на Великдень.

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За лічені дні до свята у Празі відкриваються великодні ярмарки. Там продають місцеву солодку випічку, деруни, м'ясні страви та напої. Окрім того, на ярмарку можна придбати різноманітні приємні святкові сувеніри, квіти й вироби ручної роботи.



Ярмарок на території Празького Граду / Trhy na Hradě

Де запрацювали великодні ярмарки у Празі

Староміська площа;

Вацлавська площа;

Площа Республіки;

Празький град.

Більшість ярмарків працюватимуть з 10:00 до 22:00. Місто очікує наплив туристів. Зауважують, що на Великдень до Праги приїдуть не лише іноземці, але й мешканці інших міст країни.

Як українцям потрапити до Праги на Великдень

Українці мають декілька варіантів, як добратися до Праги на великодні ярмарки. Літаком можна долетіти з аеропортів сусідніх Польщі або Молдови. Окрім того, є варіант потягів. До слова, новий (за маршрутом Прага – Чоп) – курсуватиме вже з 27 лютого. Українські туроператори своєю чергою пропонують тури до Праги на Великдень.