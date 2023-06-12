Велика Британія планує запровадити податок на в'їзд: названо розмір суми

Велика Британія планує запровадити систему Electronic Travel Authorisation (ETA). Якщо це станеться, іноземцям доведеться сплачувати податок на в'їзд.

Британія хоче брати з туристів гроші за в'їзд

Так, країна стягуватиме з туристів по 10 фунтів стерлінгів за в'їзд. Термін дії такого дозволу складатиме два роки.

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Наразі проєкт обговорюють в уряді. Реалізувати його хочуть до кінця 2024 року. Він буде схожий на систему ESTA у США та EES у Європейському Союзі.

Платити за в'їзд, ймовірніше за все, повинні будуть ті, хто може приїжджати до Великої Британії без візи. Сплачувати не доведеться, якщо особа має дозвіл на проживання, роботу чи навчання.

Електронний дозвіл на в'їзд у ЄС почне працювати з 2024-го. З мандрівників стягуватимуть по сім євро, термін дії договору – три роки. У США, наприклад, дозвіл на перетин кордону діє з 2009 року і коштує 21 долар.

У Єгипті вводять нові вимоги для туристів

Влада Єгипту вирішила знайти нові способи поповнити державний бюджет. З цікавих варіантів – податок на виїзд, який, якщо схвалять, діятиме для всіх. Виїзний збір збираються збільшити вдвічі. При цьому фіскальне навантаження на іноземців, які відвідали провінції Червоне море, Південний Синай, Луксор, Асуан і Марса-Матрух, залишиться незмінним на рівні 50 єгипетських фунтів, щоб не вплинути на туризм.

Парламент Єгипту оголосив про підвищення і низки інших податків. Наприклад, за розваги відпочивальникам тепер доведеться платити на 5 – 15% більше.